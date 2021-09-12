昨(11)日晚間台東長濱街區路燈故障，台電人員即時搶修。(台電提供)

璨樹颱風夾帶豐沛雨量北行，截至今（12）日13時，全國曾經停電戶數已突破2.8萬戶，來到28659戶，其中25717戶已修復，2942戶尚未復電，包括台東縣983戶，花蓮縣863戶，宜蘭縣521戶，台中市345戶，彰化縣230戶。台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。

隨著中颱璨樹北上，停電縣巿從原本以台東為主，到現在花蓮、宜蘭都出現千戶以上停電，新北、台中、彰化、嘉義等北部、西半部縣巿也出現戶數百戶的零星停電狀況，台電表示，正積極搶修中。