閒置空間活化再添1例，南投縣中山郵局建築老舊，其2樓閒置廳舍已久，每逢下雨有漏水現象，縣議員曾振炎極力爭取經費，整修廳舍作為南投縣郵政退休人員協進會，歷經數月的修繕籌備後，煥然一新，12日舉行落成揭牌典禮，未來將成為退休郵務人員交流休憩活動據點。

南投副縣長陳正昇、秘書長洪瑞智一起出席南投縣郵政退休人員協進會服務處落成揭牌典禮，縣議員曾振炎一向關懷郵政退休人員權益，爭取整修廳舍作為服務處，並兼任協進會處長，並擴充內部休閒設施，提供會員交流休閒場域，促進其身心健康。

南投副縣長陳正昇除肯定該項閒置空間活化典範，並指郵務人員平日辛苦，不論晴雨，不怕山高路遠，為送達民眾的郵件奔波於縣內各角落，退休後卸下郵遞任務，生活歸於平淡，常深居簡出，容易與社會疏離，鼓勵郵政退休人員走向戶外，多運動，多參與社會服務，讓退休生活更健康多彩。

陳正昇說，縣府與縣議員曾振炎及南投郵局的推動下，整修南投市中山郵局閒置廳舍，作為該會服務處，提供會務推動及退休郵務人員交流休閒的場所，鼓勵會員走向戶外，參與社會公益服務，這份用心值得肯定，希望退休郵務人員多加利用、會務蒸蒸日上。

南投縣議員曾振炎表示，南投縣郵政退休人員協進會員人數共400人，在南投郵局的大力支持下，協會正式揭牌啟用，未來將成為退休郵務人員交流的好所在。南投郵局副局長楊主亮說，感謝處長曾振炎為郵政推休人員打造溫暖的家，盼退休人員與郵局攜手，提升郵務服務品質。