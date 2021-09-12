大陸知名網紅韓安冉，2019年曾與另一名網紅「小豬」奉女成婚，大搞超奢華世紀婚禮，但兩人的婚姻只維持短短半年便上演分手擂台，在網路上互揭瘡疤，雖後來曾一度復婚，最後還是離婚收場，沒想到事情才經過短短1年，韓安冉在今（12）日宣布3度結婚，讓外界相當傻眼。

韓安冉過去憑著亮麗外表、精緻五官，加上豪放的大砲個性，在網路上獲得大批粉絲的愛戴，後來因參加湖南衛視的綜藝節目《整形計》而爆紅，成為家喻戶曉的超人氣網紅，但隨著名氣越來越大，她的負面新聞也越來越多，除了整形整到被網友批評「面目全非」外，2019年與另一名網紅「小豬」的婚姻也是受到網友議論紛紛。

兩人在2016年6月奉女成婚，並在生下女兒後補辦豪華世紀婚禮，但結婚半年兩人便撕破臉，韓安冉不僅直播與婆婆互罵，還指控老公吃軟飯又在孩子面前吸毒，因此在同年12月申請離婚，事後韓安冉因狀況不好，連續4個月都沒直播，而男方則提議可以合作直播，兩人才因此舊情復燃，於2020年4月復婚，

不過，事後兩人又互相指控對方外遇，沒多久又離婚，讓外界看得一頭霧水，沒想到事情才剛落幕不到1年，韓安冉又在微博上PO出「共度餘生」的貼文，宣布嫁給大她4歲的花美男網紅「馬澤鑫」，並貼出兩人頭靠頭依偎在一起的合照，讓外界相當傻眼。

據了解，韓安冉與馬澤鑫只認識短短10天就閃婚，男方還將她的臉刺在自己的手臂上表達愛意，但她否認奉子成婚的傳聞。另外，有網友爆料兩人8月底才正式交往，但男方8月初還在與其他女性曖昧傳訊息，讓不少人認為他們只是把這段婚姻當兒戲，過不了多久又會分開，再度引發熱議。