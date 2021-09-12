數以千計的加泰隆尼亞（Catalonia）分離主義者今天湧入巴塞隆納街頭，在和西班牙政府展開新一輪談判前先測試自己的實力。

今天是加泰隆尼亞民族日（Diada）。1714年的9月11日，加泰隆尼亞在西班牙王位繼承戰爭中落敗，隨後失去自治權。

法新社報導，和往年一樣，今年的遊行於下午5時14分展開，紀念1714年巴塞隆納淪陷。今年遊行口號為「我們將為獨立奮鬥並贏得勝利」。

據路透社報導，多數遊行民眾都有佩戴口罩。警方表示，約10萬8000人參與遊行，主辦單位加泰隆尼亞國民會議（Assemblea Nacional Catalana）則稱人數逼近40萬。

加泰隆尼亞草根挺獨團體「加泰隆尼亞文化協會」（Omnium Cultural）領導人庫伊薩特（Jordi Cuixart）表示，希望今年能「號召數十萬人上街，證明我們的運動比以往還要活躍」。

巴塞隆納和馬德里之間的關係不若往年緊張，因為雙方均傾向對話、撇開對獨立一事的分歧。兩方排定下週在巴塞隆納召開會議，重啟自去年2月停滯至今的會談，討論加泰隆尼亞的政治衝突。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100912