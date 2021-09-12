據大陸看看新聞報導，上海一位李女士為了減肥，1個月內貸款買了60萬元（人民幣，下同）健身房的私教課，每月還貸3、4萬，課程已經被安排到了2034年。直到去年10月李女士將健身房告上法庭，要求退還私教課程費用，雙方爭訟之後，最終法院酌情認定李女士承擔5％的違約責任。
據了解，李女士從2014年起就是這家健身房的會員，到了2019年聽教練說私教課的減肥效果很好，於是試著購買了一些課。隨後又在短短20多天時間裡陸續買下60多萬元的私教課程，對應多達14份私教計畫協議書，課程已經被安排到了2034年。
李女士表示，要求退款的其中一個原因是經濟壓力，強調購買課程時，健身房推薦網貸，導致辦理高額貸款，現在每月要承擔3、4萬元的還貸壓力，讓她不堪重負。但健身房方面卻表示這只是李女士退課藉口，並未鼓動貸款買課程。
隨後，李女士又提出被查出患上肝血管瘤，醫生建議避免劇烈運動說法，也讓健身房同意解除合約要求。但雙方又為20％的手續費持續爭議。最終法院酌情認定由李女士承擔5％的違約責任。
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