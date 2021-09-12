農委會定9月1日起禁止廚餘作為豬隻飼料或飼料添加物至30日，新竹縣家畜疾病防治所防疫稽查小組積極執行稽查工作，10日在湖口鄉某養豬場內查獲廚餘2桶，但未發現有用廚餘餵食豬隻跡象，將依相關規定對養豬戶裁處罰鍰，持續稽查作業，組絕非洲豬瘟。

縣府農業處長范萬釗表示，在新北市發現越南私豬品含有非洲豬瘟後，縣長楊文科要求各單位通力合作，全力防範非洲豬瘟入侵，加強養豬場的督察，避免廚餘養豬成為非洲豬瘟的破口。

范萬釗說，新竹縣有271家養豬場，超過200場是用廚餘養豬，比例全國第3，豬隻染疫風險高，必須加強各項防疫措施，禁用廚餘政策實施後，已積極加強廚餘養豬場的稽核，也請縣內養豬戶在禁用廚餘期間，切勿將廚餘載入豬場或使用廚餘。

同時，新竹縣機關學校及餐廳等產生的廚餘，縣府各單位協調後決定，廚餘清運業者照常運作，將廚餘運送至指定地點，再轉運到新竹縣廚餘處理廠，使廚餘清運、處理的影響降到最低。

范萬釗說，在9月廚餘禁用期間，將嚴格執行廚餘禁令，若查獲養豬戶用廚餘養豬，將依違反動物傳染病防治條例5萬元以上100萬元以下罰鍰，及飼料管理法處3萬元以上300萬元以下罰鍰，罰則甚重，並將按次加重處分，希望業者勿以身試法。

同時，籲請新住民及外籍移工不要網購或私自夾帶母國肉製品來台，違者依動物傳染病防治條例第41條處7年以下有期徒刑，並得併科罰金300萬元以下罰金。