夫妻長時間相處，如何維持「新鮮感」是一大挑戰，國外一對30歲出頭的夫妻，兩人從15歲就開始交往，20多歲時開始「向外」尋求新鮮感。人妻自曝，多方尋覓之後，發現同事是最佳選擇，他們會進行約每週一次的「午休車震」，而且由自己的丈夫擔任司機，既安全又方便。

據英國《每日星報》報導，人妻賽迪（Sadie）在podcasts《Strictly Anonymous》中分享不為人知的秘密，她表示自己與丈夫JD從15歲就開始交往，成年後就結婚。20多歲時，他們發現賽迪對於異性來說充滿誘惑力，開始有了三人行的想法。

一開始他們嘗試在 Craigslist 和 Twitter 等網站上尋找陌生人，但最後發現最簡單又最方便的途徑就是，找身邊的人，於是他們挑中了賽迪的同事。

賽迪還相當「務實」地表示，他們沒那麼多時間可以花費2、3個小時進行性行為，於是想到利用午餐時間進行車震，而且還提議由丈夫JD當司機，開著卡車到處晃，而她與同事就在後座「辦事」。

賽迪表示，最後與同事形成固定性伴侶，兩人幾乎每週都會做，彼此見面的目的就是「性」。賽迪與JD表示，家人與朋友沒有人知道他們的秘密，在他們的眼中，他們依舊是那對模範夫妻、高中生情侶。