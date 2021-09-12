據大陸看看新聞報導，近日在上海一位谷先生在微信小程式上抽泡泡瑪特的盲盒，選擇99元（人民幣，下同）抽一次，沒想到付款時直接跳轉到全包，變成得要支付2178元。據了解與谷先生遭遇類似的消費者還有不少，其中一次性最高消費近萬元。

谷先生表示，小程式上有抽一個和全包，點1個的時候要點好多次才會觸發回應，但點「全包」時，只要有手指的一點點邊緣觸碰到就會立馬跳出來，認為此舉涉嫌誘導消費。對此，泡泡瑪特方面則予以否認。

法律界人士則認為，如果已經「全包」，也就是購買了全部款式，就不存在所謂「盲盒」的概念，應等同於普通商品，適用7天無理由退貨條款。

實際上，隨著盲盒市場的火熱，有關於相關消費投訴也不斷增加。據了解不只泡泡瑪特一家，目前大陸市面上盲盒業者，對旗下產品都不支持7天無理由退換貨，且大部分沒有自助退款通道。也讓盲盒該如何適用於《消費者保護法》，又或能否支持「7天無理由退貨」成為討論議題。