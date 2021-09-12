資深女星易淑寬愈忙愈有活力。（萬鴻經紀提供）

資深女星易淑寬愈忙愈有活力。（萬鴻經紀提供）

資深女星易淑寬受疫情影響，原本經營多年的遊覽車業務推廣已暫停近半年，然而老天關了她一扇實體事業之門，卻又為她另闢一個網路暨傳統市場的事業之窗，近來她投入培訓單親媽媽成為傳統市場大媽軍團，以及協助中輟生做網路直播帶貨，幫助他們開創銷售業績。或許是好心有好報，她近日意外接獲失聯長達15年的友人，透過臉書的Messenger跟她聯繫，主動提起要償還十多年前向她周轉的近七位數的欠款，並告知會加10萬利息給她，請她告知匯款帳號。這意外的訊息讓易淑寬驚訝不已。

她說：「當年我這好友，因為做生意被坑，夫妻倆最後不得不宣告倒閉，接著我就跟他們失聯了，起初我還有跟對方家人聯繫，請他們轉告她，我找她不是為了要她還錢，只是希望她不要喪氣失志，一家三口一定要勇敢活下去，我也沒想到失去聯繫15年後，我們會透過臉書再次重逢，更叫人歡喜的是，他們夫妻靠著努力、同心終於站穩腳步成就非凡，一家三口過得和樂美滿。」相隔了15年再相聚，易淑寬跟對方全家日前趁著微解封開心餐敘，她同時也堅決婉拒了對方的利息支付，只肯拿回當初所借的債款。

不僅如此，讓易淑寬訝異的是，最近不約而同的有投資金主找上門來，表明要投資她拍戲，希望她能主導製作一系列關於忠孝節義、 善惡必報的戲，易淑寬說：「這些資方都覺得現在的戲劇不缺娛樂效果，但缺乏寓教於樂的功能，只是要做一齣老少咸宜又有收視率的戲，編劇肯定是不可或缺的靈魂人物，在沒找到適合的編劇，即便拍攝資金不匱乏，我也不敢妄動，反正就是以平常心待順勢而行。」據悉金主欲投資的金額約3000萬。

為了推廣網路及傳統市場事業，易淑寬最近每天忙著盯製造工廠如期出貨，並沒有因疫情而暫緩忙碌腳步，「我媽說從小凡看過我八字的命理師，都說我天生就是個勞碌命，愈勞動福祿壽就愈好。我經常一早開車從林口送貨到基隆市場，接著殺到台中開會，下午再回林口載貨送往台北，其實很多人都覺得我這樣太辛苦了， 殊不知我這個人是愈忙就愈帶勁。」

易淑寬坦言，許多在市場擺攤的婆媽軍團，以及網路上的新手直播，都是她在面交送貨時，發現他們行銷的盲點跟問題，適時手把手地給予支援跟技巧傳授，繼而幫助他們開創銷售業績。過程中最讓易淑寬感到欣慰的就是，「當看到這些單親媽媽、中輟生可以自食其力不再整天無所事事，其中有很多母子、母女檔，因為共撐家計親子關係愈變愈好，雖然目前賺的沒有遊覽車事業來得多，但在生活供應上絕對是夠用的。」

易淑寬表示：「 說起來很神奇，許多年前我因為拍爆破的戲造成臉部受傷，傷癒後兩頰留下暗沉的黑斑，範圍還不算小，當時就有一位靈修大師跟我說過，當我臉上的暗斑消除之日，就是開啟我走10年大運的序幕，徵兆就是會有出乎我意料之外的驚喜。今年初，因緣際會之下我認識了一個專研幹細胞的團隊，研製出以幹細胞為基底的保養品，使用後，朋友都說我越來越容光煥發，沒想到在疫情氾濫、經濟吃緊的時候，還能有錢入袋，這難道就是我開始要走10年大運的預兆嗎？那我還滿期待的！」