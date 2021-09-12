土石流黃色警戒 桃園復興區預防性撤離 14:092021/09/12 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土石流黃色警戒，桃復興區預防性撤離。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 璨樹颱風持續北上，桃園自中午開始風強雨驟，市府指出，復興區有31條土石流潛勢溪流達黃色警戒，已提前在11點針對復興區三民、澤仁、奎輝、長興、羅浮、高義、三光、華陵、義盛、霞雲等里實施預防性撤離。 桃園市政府指出，依據農委會12日12點30分發布復興區31條土石流潛勢溪流黃色警戒，範圍包括復興區三民、澤仁、奎輝、長興、羅浮、高義、三光、華陵、義盛、霞雲等里，市府已提前於11點進行預防性撤離，提醒市民朋友維護自身安全，避免前往土石流警戒區域。 3.1萬國軍待命救災 疏散落實防疫分流 撤離喀布爾前 美軍疑誤炸NGO雇員 #復興區 #土石流 #黃色警戒 #預防性撤離 #璨樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹繼續北漂 中部以北各地午後嚴防強風豪雨 09:452021/09/12 生活 中颱璨樹影響減緩 中橫、蘇花路廊解除封路 12:302021/09/12 生活 璨樹來襲 宜花預防撤離數千人 04:102021/09/12 地方新聞 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 04:102021/09/12 地方新聞 璨樹颱風侵台 預警性封台8線關原至太魯閣等5路段 10:252021/09/12 生活 颱風天照樣偷渡 小金門查獲1陸客偵訊中 10:002021/09/12 社會 璨樹逼近 桃園新竹嚴陣以待 04:102021/09/12 地方新聞 麻將館違規復業 店家還嗆警：沒超過50人 11:012021/09/12 社會 璨樹侵台 北部風雨將爆發 黃珊珊狂PO文提醒防颱：在家最安全 10:552021/09/12 政治 5年來最強颱 侯友宜親視察第一線警消防災整備作業 10:462021/09/12 寶島 桃園旅遊補助 玩多賺更多 04:102021/09/12 焦點要聞 社會熱門新聞 高雄公務員上班追劇爽領7萬月薪 遭檢舉嗆同事「相堵ㄟ丟」 - 社會 超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 社會 政大男罵妻學歷低「去過機場比妳搭過公車多」 她狠休夫 - 社會 轎車停放墓地上「壓死人」惹議 地點曝光居民竟習以為常 - 社會 輕熟女揪同事「午休車震」1週1次 綠光夫爽當司機 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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