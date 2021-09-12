璨樹颱風持續北上，桃園自中午開始風強雨驟，市府指出，復興區有31條土石流潛勢溪流達黃色警戒，已提前在11點針對復興區三民、澤仁、奎輝、長興、羅浮、高義、三光、華陵、義盛、霞雲等里實施預防性撤離。

桃園市政府指出，依據農委會12日12點30分發布復興區31條土石流潛勢溪流黃色警戒，範圍包括復興區三民、澤仁、奎輝、長興、羅浮、高義、三光、華陵、義盛、霞雲等里，市府已提前於11點進行預防性撤離，提醒市民朋友維護自身安全，避免前往土石流警戒區域。