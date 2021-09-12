中度颱風璨樹來襲，今（12日）下午1時許中心位置在北緯25.0度，東經 122.3度，即在宜蘭的東北東方約60公里的海面上，全台已傳出212件災情，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞等災情，停電戶數達2萬8659戶，尚有2942戶待修復，所幸未有人員傷亡。

氣象局指出，受到颱風影響，今基隆北海岸、宜蘭縣及台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、高雄、屏東、花蓮、台東地區及雲林至台南山區有局部大雨發生的機率。

中央災害應變中心統計，全台已傳出212件災情，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞等災情；發布黃色土石流警戒187條，分布於4縣市、9鄉鎮、63村里；累計疏散撤離2602 人。

全台停電戶數達2萬8659戶、已修復2萬5717戶、待修復2942戶，有53座基地台損壞，目前僅修復18座；學校設施損壞約20萬元。

中央災害應變中心表示，暴風圈已籠罩台灣各地區受外圍環流影響，易有短延時強降雨，呼籲民眾避免前往海邊觀浪、戲水及從事登山等戶外活動，留在家中最安心。