吳宗憲二女兒Vivian（吳則含）和前新北市長朱立倫的外甥Wilson（蔣豐蔚）今（12日）將舉辦婚禮，本刊獨家直擊在內湖萬豪酒店婚宴，吳宗憲現身地下停車場，一旁助理拿著西裝，見到媒體有些驚訝，面對記者詢問心情，他僅以「謝謝」二字帶過，未多說細節。

面對本刊詢問，吳宗憲僅說「謝謝」，未發表任何心情。（圖／攝影組）

本刊獨家直擊現場伴娘與賓客狀況，因受颱風天影響，現場有些混亂。（圖／攝影組）

吳宗憲在颱風天嫁女兒，風雨攪局，本刊直擊颱風天中伴娘裙擺飛揚，家人賓客陸續來到，現場看起來雖有些混亂，但仍充滿著溫馨氣氛。萬豪酒店的電子顯示螢幕也秀出「蔣吳府聯姻」，並寫著下午三點到五點半是證婚儀式。

伴娘團準備入場，外頭風雨交加，仍不減溫馨氣氛。（圖／攝影組）

萬豪酒店的電子螢幕上顯示今天有「蔣吳府聯姻」。（圖／攝影組）

Vivian雖有個綜藝天王老爸，但和大姐吳姍儒不同，她鮮少現身螢光幕前，個性獨立的她，不願被說靠爸，曾在吳宗憲經營的公司擔任副總經理，但只待了3個月就離職，轉往到貿易公司闖蕩。而她的夫婿Wilson今年30歲，據悉是個年輕有為的CEO，曾任蓋米執行長、威督國際創辦人、中華i創客國際交流協會理事長等職務。

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