新竹縣政府為提昇新豐鄉濱海觀光軸線的景點品質，健全觀光基礎服務環境，向交通部觀光局爭取1100萬元經費，將新豐紅毛港至鳳坑漁港分4個工區推動「新豐濱海觀光軸線觀光環境改善計畫」，預計9月上網招標，11月施工到明年5月竣工。

縣長楊文科表示，新豐鄉有國家級的紅樹林生態，但新豐海岸發展過去一直沒被正視，遭不法業者傾倒事業廢棄物，縣府去年終將新豐垃圾掩理場西側，被外界稱為「最毒海岸線」的非法廢棄物移除完畢，重建海岸防護。

同時，透過交旅處邀集學者專家訂定新竹縣「綠色海岸風景遊憩計畫」藍圖，將新竹縣濱海地區做整體規畫，並向漁業署、觀光局等爭取經費陸續辦理改善，可望讓新竹縣11.8公里海岸展現新風貌。

交旅處長游志祥說，新豐濱海觀光軸線觀光環境改善計畫分4個工區執行，在A工區的「紅毛港遊憩區」將進行堤防環境改善，設置休憩座椅和無障礙斜坡道，美化綠帶環境及地坪鋪面並整合導覽牌，營造友善人本環境。

B工區「新豐國家濕地遊客中心」除了更新公廁設備，也將設置休憩涼亭及自行車架， 並更新步道及停車廣場鋪面以及植栽綠美化。C工區的「紅樹林自行車道改善」部分，有自行車道路面刨鋪、車道標線繪製，並將老舊涼棚、花台、座椅打除。D工區的鳳坑漁澳將改善觀光環境，串聯自行車道和步道。

游志祥並指出，新豐鄉公所向交通部觀光局爭取1000萬元，推動「新豐紅樹林綠色步道暨週環境改善計畫」，工程也將在9月發包，預計年底施工，明年年6月中旬竣工。