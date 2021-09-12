璨樹颱風來勢洶洶，11日晚間先直撲台灣東部與蘭嶼，今（12）天持續轟炸台灣本島，而蘭嶼當地吹起17級陣風雨與強降雨，不但造成770戶大停電，還有民眾直擊住家的水塔當場被強風吹倒、從屋頂摔落至地面，也有木製平房、涼亭等建築物被吹垮，樹木也被連根拔起，當地民眾今（12）早發現家園滿目瘡痍相當難過，現場照片怵目驚心。

璨樹颱風侵襲，蘭嶼首當其衝，鄉民說，昨晚7、8點時開始風狂雨驟，威力非常驚人，直到今天凌晨1時風雨稍歇，但是經過6、7個鐘頭的肆虐，鐵皮屋被吹得嘎嘎作響，屋外盡是物品被吹落的聲音，許多人徹夜難眠，度過驚恐的一夜，早上起床，發現欄桿歪斜、小吃攤車翻覆、涼亭遭摧毀。

有蘭嶼民眾直擊住家的水塔當場被強風吹倒、從屋頂掉落至地面，也有木製平房、涼亭等建築物被吹垮，樹木被連根拔起。（民眾提供）

中颱璨樹也造成台東縣3339戶停電，天亮後立即動員全力搶修，已降為1594戶，截至上午9：20停電區域為蘭嶼為停電770戶、東河712戶、長濱105戶，預計今日全部搶修復電。此外，岸巡綠島安檢所今日上午0928時巡視南寮港區發現1艘有漁船滲水的情形，已通知船主上架維修。