資深藝人澎恰恰因投資電影失利，欠下高達2.4億巨債宣布破產，雖靠抵押房產還掉一半，壓力仍不小，日前更驚傳他被龐大債務逼到一度失聯，所幸最終人平安無事，不過這也讓「直播天王」連千毅於心不忍，開出誘人薪資希望雙方能合作，本來澎恰恰態度保留，但1天後急轉，點頭願意見面詳談。

澎恰恰近來積極開拓電商副業，但仍傳出被龐大債務逼到走投無路，更向友人佩真傳告別簡訊「今晚是我最後一晚」，之後就下落不明，幸好最後是虛驚一場，他也強調絕不會為了不還債輕生。

而連千毅見狀，也開出5大條件，包括單場直播價10萬，單月至少會有16場，年收會超過1900萬，額外還有獎金，甚至會規劃一個專屬澎恰恰的直播時段，接著又加碼，表示加上激勵獎金後，年收將破2000萬，希望澎恰恰能和他合作。

不過澎恰恰感謝連千毅的好意，但考量直播和YouTube頻道是不同領域，也並非他的專長，所以婉拒邀約，不過連千毅今(12日)在臉書發文，透露和澎恰恰合作的進度，「今天澎恰恰，澎哥，有請幾位重量級的演藝圈長輩，來聯絡了！我會安排會面，詳談合作，希望能夠幫到澎哥的忙。」