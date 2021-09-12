新北市板橋幼兒園群聚昨天才「嘉玲」，今天再度擴大，指揮中心宣布今天本土新增3例確診中，有2例是幼兒園群聚，分別為一名幼兒園幼童的爺爺，以及媽媽的職場男同事染疫，其中案16185爺爺，無症狀，Ct值14.5，家住新北，以及案16197同事，Ct值19，9月7日發病，居住在桃園，整起幼兒園群聚至今累積29人確診。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年9月7日至9月9日，個案分布為臺北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

2名跟幼兒園有關的個案，其一為案16185，是原本新北市幼兒園染疫幼童的70多歲爺爺，屬於同住家人。發言人莊人祥表示，這名爺爺曾在9月7日時進行接觸者採檢，當時PCR為陰性，後來入住至防疫旅館居家隔離，期間都沒有不舒服，直到9月10日再次採檢，今天檢驗結果為陽性，Ct值為14.5病毒量很高，目前在醫院隔離治療中。

另一名個案則是染疫幼童媽媽（同為確診的案16152）的職場接觸者，為50多歲男性，目前住在桃園。莊人祥表示，該名個案曾於9月6日時在公司安排的快篩採檢陰性，7日到醫院採檢PCR也是陰性，但晚上開始出現畏寒、頭痛症狀，8安排收住防疫旅館，直到11號因為症狀持續未改善衛生局安排至醫院採檢，今天結果出爐為陽性，在專責醫院隔離中。

指揮中心發言人莊人祥強調，今天新增的2名幼兒園相關確診個案，不能說是擴大，屬於原本就在防火牆內，先前已經居家隔離者，沒有擴散到社區的風險。

圖為幼兒園群聚關聯圖。(指揮中心提供)

至於另一位本土個案案16198，為台北市一位20幾歲的女性，為餐飲業從事人員，但感染源有待釐清。