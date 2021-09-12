燦樹颱風過境桃園視長鄭文燦視察石門水庫感謝水利人員辛勞。(呂筱蟬攝)

璨樹颱風過境，桃園市12日中午起開始降雨，市長鄭文燦前往石門水庫視察防颱作業，他指出，目前水庫蓄水量約94.5％，水利單位放水策略一方面確保水庫安全，一方面也要把水留下來。他也說，今年阿姆坪防淤隧道完工明年啟用可以減少水庫淤積，颱風季節整備工作相當辛苦，要為水利人員多鼓勵。

北區水資源局副局長郭耀程指出，石門水庫早在10日起因應燦樹颱風來臨調節性放水，這次颱風預估降雨量180毫米，12日中午起雨勢逐漸加大，以尖峰入流量每秒1000立方公尺放水，目前庫容空間還有1100萬立方公尺，隨時因應降雨調整放水策略，目標要在在颱風過後盡速讓水庫再次蓄滿，可穩定後續的供水，在操作上視降雨量的多多寡，有需要再開啟其他像是永久河道、放水路或是排洪隧道等相關設施，並且隨時監控水質以防濁度太高影響民生用水。

鄭文燦表示，山區降雨來的又急又快，又因極端氣候影響水庫操作較不容易預估，面對下半年可能還會有颱風侵襲，要如何在確保桃園用水無虞、留住水資源的情形之下，掌握水庫操作安全，仍是重要的工作項目之一。