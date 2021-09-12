男子精神狀況不佳離家未歸警尋獲助返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

璨樹颱風來襲，全中央氣象局也在11日下午發布陸上颱風警報，桃園市一名精神狀況不佳的男子，卻在颱風過境時獨自離家未歸，家人發現後無不擔心，所幸警方即時尋回，才能讓男子在暴風雨前夕平安返家。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住台北市的39歲劉姓男子，自幼精神狀況不佳，11日中午趁著家人不注意，獨自從台北市搭乘火車至桃園市中壢火車站，離站後便漫無目的的四處遊走，直到體力不支，累倒在平鎮區環南路二段的騎樓。

所幸員警劉祖雲及范竣皓巡邏經過發現，立即停下車輛上前關心，無奈劉男面對員警詢問，完全無法表達語意，只嚷嚷的肚子餓，員警見劉男說起話來有氣無力，臉色慘白、體力透支，於是員警趕緊先將劉男帶回派出所安置，並提供熱食及飲水供劉男充飢止渴，恢復體力。

待劉男狀況好轉後，員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出劉男的身分，並順利聯繫上劉男的家人。劉男的姐姐接到電話趕到派出所，頻頻向警方道謝，並表示弟弟11中午離家，全家都非常著急，報警協尋仍未找到，幸好這次遇上熱心的員警，才能讓弟弟在暴風雨前夕平安返家。