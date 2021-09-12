大部分人如果看到有蛇闖進家裡，一定都會受到驚嚇，不過近日印度瘋傳一段影片，一名婦人見到闖入家園的眼鏡蛇，不但一點都不害怕，還非常有耐心地和眼鏡蛇溝通，請求牠趕緊離開，溫柔的語氣就像是在哄小孩一樣，讓許多網友都覺得十分神奇有趣。

根據《今日印度》報導，這段影片拍攝於印度孔巴托（Coimbatore），一條眼鏡蛇闖入住宅中，不過居住在裡面的婦人見到毒蛇接近，竟表現地異常冷靜，只是手持著一根樹枝，輕輕地推著眼鏡蛇並請牠離開，溫柔的語氣就像在哄小孩一樣。

婦人還答應以後會帶著牛奶去探望眼鏡蛇，同時勸戒牠不要再進入住宅區，避免和人接觸會發生危險；從影片中可以看到，眼鏡蛇似乎也聽懂了婦人的話，緩慢地朝著門邊爬去，最後鑽進鐵門底下的縫隙離開，婦人也順利化解了一家人的危機。

這段影片曝光後，很快就在網路上引起熱議，不少人都對婦人冷靜且慈愛的表現感到十分驚奇，紛紛留言：「蛇居然真的就這樣乖乖走了…」、「要是我看到蛇只會直接昏倒在原地」、「果然萬物皆有靈！」；不過也有人提出不同的看法，認為這條眼鏡蛇只是被棍子擊打到地面的震動給嚇跑了，並提出質疑：「蛇沒有耳朵，可以聽得見嗎？」。

事實上蛇只是沒有外耳道和鼓膜，音波會直接經由皮膚、肌肉傳到骨頭，接著再透過內耳傳到聽覺細胞，所以牠們的聽覺並不靈敏，高音基本上都聽不太到，只有低音或地面的震動才能聽見。