痣的位置是一門學問，只要長對地方，不只能幫自己帶來好運，還能帶旺老公事業、為子女帶來好運。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，如果在眉心、嘴唇斜外下方、嘴唇上方、嘴角、鼻子兩側長痣，不但能愛情、事業雙收，還能旺夫益子，非常有福氣。

▍1.眉心：美麗善良

痣位於眉心，但要特別注意，位於眉心的美人痣必須得是「紅色」方能稱作美人痣，黑痣則不算。

▍2.嘴唇斜外下方：感情、事業雙收

痣位於嘴唇斜外下方，不分左右。不過要特別注意，不可左右兩側各長一顆痣，因為這樣稱為「苦命痣」，是完全相反的含義，由於形狀如同兩滴淚水，因此較不吉利。但若是嘴唇斜外下方的美人痣，則是旺夫又益子之意，連帶自己的財運也非常旺盛。

▍3.嘴唇上方：有福氣

痣位於嘴唇上方，則是福氣綿延的象徵，其含義如同一粒飯黏在嘴巴上，稍微伸出舌頭便能碰到，因此嘴唇上方長痣的女人是有福相的象徵，這顆痣能使她不挨餓、衣食無憂，還能帶給夫家福氣。

▍4.嘴角：感情美滿

痣位於嘴角，不分左右，是感情美滿之相，代表精力旺盛，愛情上會主動追求心儀對象，勇敢說出內心感受，排斥傳統的禮教束縛，面對感情時只在乎曾經擁有，不在乎是否能天長地久，最終能獲得甜美穩定的愛情，不會出現婚變。

▍5.鼻子兩側：蘊藏福運

鼻子兩側有痣，代表福運十分旺盛，可以帶來大好的財運、美好的姻緣，是非常有福氣的痣相。