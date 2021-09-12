嘉義縣水上鄉台鐵沿線土地將被交通部鐵道路徵收，作為嘉義市區鐵路高架化的水上車輛基地，涉及百餘位地主的權益，地主對政府的徵收補償價格不滿，認為不符合目前的市價行情，12日有逾半數地主開會共同研商，擬組成自救會自救。
嘉義市鐵路高架化工程規畫將車輛基地南移到水上鄉，要徵收粗溪村一帶的土地約22公頃，部分是台鐵土地，另有大部分的私有地，涉及百餘名地主的權益，今天有逾半數地主在水頭村吳竹仔腳社區活動中心開會討論，醞釀成立自救會。
黃姓地主指出，鐵道局辦理徵收土地分為地上物、土地兩部分，地上物徵收還有植栽等動產還在進行中，土地徵收方面大部分還沒有達成共識，鐵道局目前提出1坪約1.6萬元徵收補償金，但地主們認為不符合目前市場價格。
地主們認為，依《土地徵收條例》規定，「協議價購」應由需用土地人依市價與所有權人協議，而「市價」就是指市場正常交易價格，且應以每戶用地的基準點去推估，比照近幾年房地產價格高漲，鐵道局提出的價格偏低、失準。
鐵道局於8月間行文給地主，說明水上車輛基地工程用地，將以協議價購或其他方式取得，所提出的協議價購價格，是委託專業的不動產估價師鑑價出來的，應無偏低的情形。
此外，地主訴求以每戶用地基準點去推估價格，鐵道局回覆表示，不符合相關估價技術規則法令的規定。
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