嘉義縣水上鄉面臨被徵收土地作為鐵高用地的地主今天集會討論補償金事宜。（廖素慧攝）

嘉義縣水上鄉台鐵沿線土地將被交通部鐵道路徵收，作為嘉義市區鐵路高架化的水上車輛基地，涉及百餘位地主的權益，地主對政府的徵收補償價格不滿，認為不符合目前的市價行情，12日有逾半數地主開會共同研商，擬組成自救會自救。

嘉義市鐵路高架化工程規畫將車輛基地南移到水上鄉，要徵收粗溪村一帶的土地約22公頃，部分是台鐵土地，另有大部分的私有地，涉及百餘名地主的權益，今天有逾半數地主在水頭村吳竹仔腳社區活動中心開會討論，醞釀成立自救會。

黃姓地主指出，鐵道局辦理徵收土地分為地上物、土地兩部分，地上物徵收還有植栽等動產還在進行中，土地徵收方面大部分還沒有達成共識，鐵道局目前提出1坪約1.6萬元徵收補償金，但地主們認為不符合目前市場價格。

地主們認為，依《土地徵收條例》規定，「協議價購」應由需用土地人依市價與所有權人協議，而「市價」就是指市場正常交易價格，且應以每戶用地的基準點去推估，比照近幾年房地產價格高漲，鐵道局提出的價格偏低、失準。

鐵道局於8月間行文給地主，說明水上車輛基地工程用地，將以協議價購或其他方式取得，所提出的協議價購價格，是委託專業的不動產估價師鑑價出來的，應無偏低的情形。

此外，地主訴求以每戶用地基準點去推估價格，鐵道局回覆表示，不符合相關估價技術規則法令的規定。