吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）12日與前新北市長朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）低調在台北某飯店舉行婚禮，雖然遇到燦樹颱風攪局，仍不影響天王嫁女兒的好心情。不過飯店電子看版上寫著8樓的空中綠地花園舉辦，無奈天公不作美，只好移至室內，現場戒備森嚴，流程更是相當保密。

吳宗憲稍早他受訪時沒透露太多細節，僅說這次只邀請80個貴賓，沒有特別通知大家， 除了因為這對新婚夫婦都是圈外人，都希望低調外，也因為現在是疫情期間，擔心會為了要祝福他們造成群聚感染，「裡面每個人真的都有隔1.5公尺，都是親戚，沒有邀其他好友」，也興奮分享剛剛聽到女婿第1次叫他爸爸，「我就『喔好好好，謝謝』，不是叫我憲哥就好，因為我還年輕嘛，就是真的很開心啦」。

他也提前透露晚上的婚宴會上來為女兒高歌一曲，直呼「第一次為了上台這麼緊張」，至於有沒有像許多父親一樣，不捨女兒嫁人忍不住流淚，吳宗憲則稱「情緒來了就有可能，真的很開心她有1個幸福的歸宿」，接著感性表示「結婚就這麼1天，最大的重點是一輩子的經營，最要恭喜的是帥哥Wilson娶到1個最棒的新娘」。