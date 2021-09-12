神隱多時的阿里巴巴創辦人馬雲近日再度低調現身，視察位在浙江平湖的數位菜棚。馬雲現身後不久，中共中紀委再發文稱資本擴張應設置紅綠燈，反對壟斷才能達成共同富裕目標。

馬雲於1日在浙江省平湖市視察自家集團的幾個數位農業大棚，這次現身距離5月10日公開露面，已將近4個月。相關照片於10日起陸續被媒體公布並流傳。

在馬雲公開露面的照片廣為流傳後不久，中共中央紀委國家監委網站隨即於11日刊發報導，稱應「給資本擴張設置紅綠燈」、「反壟斷關乎市場公平競爭」、「壟斷與共同富裕背道而馳」，時間點巧合引起輿論猜疑。

網站刊發的報導共列出4大點，前兩項是批評騰訊音樂的獨家音樂版權構成壟斷，並指出在收到罰單後必須放棄獨家版權、不得要求版權方給予優於其他競爭對手的條件；強調這項案例對於重塑相關市場競爭格局，對中國網路音樂產業持續健康發展將產生深遠影響。

然而從第3點開始，又把矛頭指向網路科技巨頭的壟斷行為，並再次點名阿里巴巴曾因涉及壟斷而被裁罰的過往。

報導指出，騰訊、阿里巴巴、滴滴是在數位經濟時代崛起較早的網路企業，依靠自身的資本、技術優勢在某些市場領域佔據一定的地位，形成外部經濟和規模經濟優勢。

然而，若處於壟斷地位的創新者濫用市場地位，將使新一輪創新替代的可能性降低甚至消失。如果不加以有效治理，任其肆意發展，最終將與共同富裕的目標背道而馳。因此，在市場不能自行調節和抑制壟斷之際，監管必須及時出手。

「一般認為，平台型互聯網公司是天然壟斷性行業」，文中引述中國科學院大學經濟與管理學院虛擬商務系副教授孫毅分析，使用者傾向於加入規模更大的平台，平台獲得用戶之後，又可以圍繞使用者需求提供多種服務，導致市場上容易出現「贏家通吃」的局面。

他說，這個問題不只在中國，從國際上看，發達國家也高度關注網路平台市場公平競爭問題，平台經濟領域的反壟斷執法、訴訟，也是層出不窮的。可以預見，在未來一段時間內，強化平台經濟反壟斷監管，將成為全世界主要國家和地區的常態。（編輯：賴言曦）1100912