電梯已是集合住宅、商業大樓的標配，但隨著使用時間達1、20年，故障率也增多，台中市議員表示，民眾投訴電梯廠商修理效率差，要求市府稽查是否有借牌轉包保養的違法廠商；都發局說，台中市1年約檢查4萬5000部電梯，查獲不合格業者將廢止其執業。

市議員林祈烽表示，近來接獲多起社區大樓故障投訴案件，民眾抱怨電梯故障找來簽約的保養廠商維修，但廠商敷衍推拖、應付了事，有的說缺零件要等1個月以上時間，讓高樓住戶幾乎寸步難行。

「升降設備使用都需經都發局發照才能使用，政府到底有沒有善盡把關責任？」林祈烽指出，大樓住戶緊急通報不到廠商，或是找到廠商後，廠商卻推拖拉，最後還是消防員趕來救援，社區大樓管委會遇到惡劣或刻意抬高維修價格的廠商，大嘆求助無門，還憤而找市府消保官陳情，是否有解決的方法？

林祈烽質疑，都發局針對每部升降設備發放許可使用執照，但有這張為期3年或1年不等的執照，不代表每部電梯就一定是安全，或是不會發生關人的問題，到底都發局發這張照的意義是什麼？

台中市人口已達280多萬人，高樓大廈林立，每棟大樓的電梯都是每天24小時在運作，議員關切維修保養廠商是否足夠？廠商的設備和擁有專業證照的人力，憂心廠商是否會去借牌承攬社區大樓的維修合約？

都發局長黃文彬表示，台中市現有9家合法專業機構在核發升降設備許可證照，合格電梯專業保養維修廠商有57家，機械停車設備專業廠商有22家；台中市每年發放2000張升降設備許可證，應檢查的電梯設備約4萬5000部，應有920名領有專業證照的技術人員進行維修保養，台中市現有專業技術人員1463人，合格維養技術人員足夠。

黃文彬強調，將加強對廠商和管委會的宣導，廠商到社區保養電梯時，管委會應檢視其合格證照才能進行維修保養，市府會委託專業機構加強對業者抽查，目前已將比率由5至10％提高到7至12％，增加2％，對業者具警惕作用，如有查獲不合格業者，將廢止其執業。

法制局長李善植指出，社區或公司電梯保養消費糾紛，可找消保官申訴，廠商若故意用缺料的藉口來達到漲價或其他競爭手法，涉《公平交易法》，可向公平交易委員會檢舉，若真的是原廠缺料，建議找其他家維修廠商詢問，營建署網站公布合格廠家資料。