2001年的洋基總教練托瑞(左)、大都會總教練瓦倫泰受邀開球。（美聯社）

洋基賈吉單場擊出兩支全壘打。（美聯社）

洋基、大都會在911進行地鐵大戰。（MLB臉書）

紐約大都會12日在主場迎戰紐約洋基，此時正逢美國時間9月11日，這場地鐵大戰也念20年前在911恐攻之中喪生的無辜受害者，一些球員像是賈吉(Aaron Judge)、阿隆索(Pete Alonso)穿著自製紀念球鞋上陣，雙方球員開賽前互相擁抱，全場脫帽默哀。最後賈吉轟出雙響炮，洋基8-7擊敗大都會。

2001年爆發911恐攻事件之後，以紐約為主場的職業球隊全數暫停比賽，洋基、大都會為此暫停一周的例行賽。第一支在紐約復賽的球隊是大都會，他們在事件10天之後以3-2擊退亞特蘭大勇士。開賽前也是由大都會、勇士的球員互相擁抱打氣。洋基當時在客場作戰，比大都會晚了4天回到紐約比賽。那年他們延長到10月7日才結束球季，因此這兩支球隊對於911事件的感觸特別深。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)表示，打球絕對非常重要，但這種事遠比一切更加重要。幾位當年效力大都會的球員也返回球場，包括名人堂捕手皮亞薩(Mike Piazza)，他那時對勇士擊出全壘打，保住大都會主場的勝利。皮亞薩說：「經過這麼多年也難以沖淡這一切。」他希望當年那一轟代表的意義能夠傳達給後代子孫。

克魯伯(Corey Kluber)先發4局被打4分，不過洋基第2局有東岡(Kyle Higashioka)、賈登納(Brett Gardner)、賈吉各擊出1轟，打下5分幫他護航。大都會這方也有拜耶茲(Javier Báez)、麥肯(James McCann)敲出全壘打，一度超前比分。洋基8局上藉著賈吉再一轟追平，最後逆轉獲勝。