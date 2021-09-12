新冠肺炎爆發，至今仍肆虐全球，而台灣過了1年多的平靜生活，最終防線仍遭突破，本土疫情爆發後，全台經歷了2個月的三級警戒，不但生活處處受限，青年學子們也禁止到校，採取遠距教學多時，如今本土確診數下降，9月1號終於迎接實體開學，家長們的擔心也換了不同的方向，知名作家宅女小紅po文透露擔心兒子在校介紹家庭背景時，會透露她名人的身分，不料兒子的回答，讓她秒放心，但卻逗得眾人笑翻。

台灣日前終於迎來實體開學，雖然最近出現Delta變種病毒鬧得人心惶惶，但目前各級學校仍是維持照常上課的狀態，知名作家宅女小紅已婚育有2子，其中6歲的長子今年成了國小一年級新生，對孩子跟媽媽來說，都是人生的新體驗，宅女小紅也經常在臉書分享家有新生的煩惱，從買什麼餐具到如何讓孩子安全將便當盒帶回家，每每引發媽媽粉絲熱議，如今又有新煩惱，就是新生自我介紹。

深為焦慮的小一新生家長，宅女小紅昨天又在臉書po文，吐露她發現了孩子上學的新煩惱，「長子學校要自我介紹，為了怕問到家庭資料他洩露了什麼，剛問他：你知道把拔的工作是什麼嗎？」。

宅女小紅詢問長子知不知道爸媽的職業，對於爸爸的工作，長子順利回答是「工程師」，宅女小紅又追問：「那馬麻呢？」長子則思考了一下子，之後回答：「母程師」，神邏輯讓宅女小紅很滿意，冷靜表示：「很好，收工」，不必擔心隱私走漏，留言區則是一片爆笑，直呼「會分公母耶好棒」、「完全沒毛病」、「孩子這邏輯無誤啊(點頭)」，但也提醒老師可能也看了這篇文，「老師現在知道寫母程師就是小紅的兒子了」。