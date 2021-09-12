英國18歲網球新星拉杜卡努(Emma Raducanu)在2021年美國網球公開賽女單勇奪冠軍後，成為鎂光燈追逐焦點，這位小將除了運動神經發達，在校也是成績拿A的學霸。

拉杜卡努的父親伊恩(Ian)來自羅馬尼亞、母親芮妮(Renee)來自中國瀋陽，拉杜卡努在加拿大多倫多市出生，2歲家人搬到英國，她的中學老師布朗特()Alan Blount)透露，拉杜卡努雖然是網球選手，但學習上一點都不懈怠，「有時候艾瑪上午晨操結束後，8點45分就在學校，中午放學後可以再繼續練習網球，所以她可以好好兼顧課業與網球。」

不論在教室裡還是球場上，拉杜卡努都相當認真，數學和經濟學都拿A，展現出經商的頭腦，而她的興趣也不只有網球，在父母鼓勵下，馬術、游泳、踢踏舞、籃球、滑雪，甚至卡丁車都有接觸，因此她常常要從中選擇更熱愛的，之前接受雜誌訪問時她說：「當我更小的時候，我是團體中唯一接觸卡丁車或越野摩托車的女生，我覺得自己在運動上真的做得挺不錯的。」

「例如有次我的越野摩托車老師要大家做伏地挺身，我是唯一一個可以做好的人，我很以自己為榮。」拉杜卡努說道。

拉杜卡努從今年溫布頓開始讓世界認識她，她在這項草地大滿貫打進16強，雖然很可惜因為壓力導致身體無法負荷退賽，美網她重新找到動力，一路從會外賽連贏10場，且每場都是直落二勝出，世界排名從溫網前338，前進到目前的150，擁有美網冠軍加持後，可望來到第25創生涯新高，已經是各家廠商大力邀請的目標。