受到燦樹颱風影響，昨天全國疫苗接種人數也大幅減少，中央流行疫情指揮中心今天公布，昨（11日）完成疫苗接種僅12萬8174人次，較上周五（10日）少19萬6867人，其中預約接種AZ疫苗的民眾受影響最多，昨天僅有12萬865人完成接種，人數僅約前一天的3成8。但高端則不受颱風影響，仍有6023人接種。

除AZ疫苗外，莫德納疫苗昨天接種人數為1286人，也僅佔上周五的五分之一左右，不過高端疫苗則不受颱風天影響，昨天仍有6023人完成接種，相較前一天的8535人次，影響相對較小。

指揮中心表示，截至今天上午為止，我國整體的疫苗人口涵蓋率已來到百分之48.58，劑次人口比為每百人53.04劑。

指揮中心今天也公布第八期AZ疫苗預約情形，截至今日中午12點，已有71萬992人完成預約，仍有42萬4459名符合預約資格者尚未完成預約接種；另外在公費疫苗接種意願登記平台上，勾選BNT疫苗者也來到355萬9408人。