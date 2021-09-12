新北市長侯友宜上午前往海山消防分隊及新海派出所視察。（消防局提供）

中度颱風璨樹來襲，今（12日）下午1時許中心位置在北緯25.0度，東經 122.3度，即在宜蘭的東北東方約60公里的海面上，新北市長侯友宜上午前往海山消防分隊及新海派出所視察，侯強調，兩年來第一次颱風侵襲新北，必須要戒慎恐懼、戰戰兢兢、全力以赴、守護市民的安全。

侯友宜說，從中午過後到明天的清晨都是強風暴雨，在市區有7到8級風、雨量150到250毫米，至於郊區、山區裡面雨量可以從350到600毫米，甚至包括強陣風可能達到12級到13級。

因為璨樹颱風是沿著東部沿海往北上，新北最有可能受到重創的就是三峽、烏來、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮這幾個區域，這幾個區域預估的雨量有可能會達到600毫米以上，民眾切記待在家裡，不要上山、不要去戲水，更不要去觀浪。

侯友宜強調，面對璨樹颱風的來襲，這也是2年來第一次侵襲新北市的颱風，必須要戒慎恐懼、戰戰兢兢、全力以赴、守護市民的安全。

此外，預估颱風周一會遠離新北市，當颱風遠離又要正常上班、上課的時候，有關路樹、道路、招牌破壞的清除的快速反應，一定要在今天半夜以後，快速的把它恢復，把颱風所帶來的傷害降到最低，同時也恢復明天可以正常上班跟上課。