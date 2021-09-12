前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

根據白宮新聞稿表示，拜登於10日打電話給習近平，希望美中可以競爭但不要衝突；美官員指出，雙方談了90分鐘，語氣親切坦率。前立委郭正亮認為，大船現在突然開始轉彎，前一波小船衝太快的，現在就會有點尷尬；衝最兇的就是澳大利亞，第二就是台灣。

郭正亮11日在政論節目《寰宇全視界》中說，中方立場大概就是「三個底線、兩個清單」，包括不能挑戰政治體制、不能阻礙和平發展、不能試圖分裂主權領土這三個底線，所以拜登這次這三個議題都沒有談。兩份清單是有些議題可以合作，後續可能就會看到。

郭正亮分析，因為大陸已經開始用「底線思維」在布局一個拋開幻想、準備鬥爭的持久戰，這個調子已經非常清楚。今年上半年貿易，中國大陸出口美國反而是增加，所以中國大陸大概認為現有中美惡化程度，是可以撐住的。

郭正亮表示，拜登不一樣，拜登民調跌到40％左右，阿富汗遭到挫折，明年又有期中選舉。對外部分，拜登發現法國、德國、越南、新加坡和菲律賓，這些國家都不願意站邊，目前比較明顯只有日本、澳大利亞和台灣，印度其實有點搖擺。

郭正亮進一步認為，拜登有一些具體問題要面對，也就是經濟上如果要讓美國國內的中下階層有新一波的經濟紅利，除了跟中國大陸把貿易戰稍微緩和以外，實在是沒有別的招了。

另外，郭正亮提到，拜登真的希望可以主導氣候變遷議題，可是凱瑞去天津，中國大陸也講得很白，說不可能只談這個議題，所以也意味著拜登接受這個看法。所以可以看到中方的聲明很長，提到氣候變遷、疫情合作，經濟復甦，還有國際重大議題四項，意味著美中應該有這四個領域未來會展開一些比較密切的談判。

主持人岑永康問台灣是否要小心？郭正亮強調，現在就是大船現在突然開始轉彎，前一波小船衝太快的，現在就會有點尷尬。衝最兇的就是澳大利亞，第二就是台灣。