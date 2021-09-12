夜市慈愛會從去年開始捐助「勵學金」，也挹注全縣國小學童的語言治療費用，希望所孩子們在人生的起跑點盡量平等。（周麗蘭攝）

高中職、大專生的註冊費對收入不豐的家庭是筆大負擔，雲林家扶每一學期為500名孩子募助學金，去年、今年特別困難，為社會底層人士送終的雲林縣夜市慈愛會得知，這學期又慷慨解囊100萬元，下學期也願意再挹注。

到8月底雲林家扶中心的110學年度第一學期助學金缺口還達250萬元，本報披露主委陳燦勳願為助學金募款而磕頭，夜市慈愛會理事長陳鴻榮看到報導，連夜聯繫該會願承擔250萬元缺口，請主委不必磕頭。

縣長張麗善居間牽線，有3個基金會共捐100萬元，另外虎女獅子會捐20萬元、不具名的企業家捐20萬元等挹注下，本月8日才湊齊500萬元助學金，今（12日）發給240名大專生每人1萬5000元，230名高中職生每人6000元。

主委陳燦勳自掏腰包加碼發給12名就讀國立大學的家扶兒額外每人3萬元獎學金，高中以上考取證照者每一張500元獎金。

夜市慈愛會從去年開始捐助「勵學金」，也挹注全縣國小學童的語言治療費用，希望所孩子們在人生的起跑點盡量平等。夜市小販、慈愛會理事長陳鴻榮表示，盼學生們好好學習畢業之後，都能找到好工作，為社會貢獻棉薄之力。

陳鴻榮表示，今年每一個月的捐款都比去年高，去年總計收到3500萬元，為550名艱苦人送行，今年預估善款會達4300萬元，感謝社會大眾對夜市慈愛會的信任，每一筆捐款都有明細，專款專用，水林鄉劉姓兩小兄弟亡故，短短2天接到190萬元喪葬捐款，已全數交給家屬。