港星胡杏兒是選美出身，她在1999年獲得香港小姐季軍以及活力風采獎闖出名號，同時，胡杏兒也是幸福人妻一枚，她在4年內接連生下3胎，更讓外界羨慕的是，胡杏兒產後狀態極佳、身形纖細，完全不像三寶媽咪，而胡杏兒近日就辣曬深V、腰部挖洞照，大方展現S身材，胡杏兒還直呼：「大家覺得我這個Body還可以嗎？」

41歲胡杏兒在2015年嫁給金融才俊兼夜店老闆李乘德，夫妻在2017年、2019年和今年4月陸續生下兒子，幸福組成一家五口，胡杏兒在4月生完第三胎、做完月子後，就火速瘦出纖腰和大長腿，胡杏兒產後狀態極佳，完全看不出是三寶媽咪，而胡杏兒近日就辣曬深V、腰部挖洞的洋裝照，她肌膚白皙、蠻腰和四肢超細，S身材相當不科學。

胡杏兒肌膚白皙、蠻腰和四肢超細，S身材相當不科學。（圖／取材自胡杏兒Instagram）

胡杏兒展現好身材之餘，她感性寫下：「靜下來的時候，自己也會覺得很奇妙很感恩，我已經是三個孩子的媽媽了」，胡杏兒認為，有孩子和家人的支持外，健康的身體也是支撐她工作的重要動力，胡杏兒接著也驚呼：「我自己也沒想到生完三寶也可以恢復得這麼快，大家覺得我這個Body還可以嗎？」

胡杏兒辣照獲得一片好評，淡出螢光幕的冠軍港姐陳茵媺大讚性感，女星李施嬅直呼噴鼻血，網友也直呼：「非常棒的媽媽，完美」、「好美麗的身材，好像沒生過孩子」、「這個Body完全不可能是產後」、「很可以 女神超苗條」。