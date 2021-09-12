國民黨新竹縣立委林為洲今日表示，民進黨新竹市長林智堅提出新竹縣市合併恐是為選舉考量，如果要合併應先討論後，等2026再上路。民進黨立院黨團總召柯建銘回應，新竹縣民進黨已長達20多年沒執政，若談選舉，新竹縣市合併反而對藍營有利，林為洲的說法是「未戰先敗」。

上屆為新竹市區域立委的柯建銘指出，林智堅在9月5日接受媒體訪問時，拋出的是縣市合併，此議題長年來一直都有討論，也不是新的題目。而國民黨新竹縣長楊文科在9月6日表示贊成合併，並說要升格為直轄市，也提到此事牽涉《地方制度法》修法。

柯建銘說，修法是藍營先提出，自己被媒體問到時，才會談到修法可以討論，把《地制法》中對直轄市人口125萬的規定降到1百萬，是一個方法。

柯建銘表示，新竹縣幅員廣大，人口達57萬，楊文科主張升格而提出加碼修法，將新竹縣市合併為第7都，來分70％的統籌分配款。相信楊是站在地方首長為籌措財源及地方發展的立場而提出。

柯建銘指出，林為洲倡議新竹縣市合併後林智堅不能參選，還說若合併要將苗栗縣也納入，並在2026年在上路，這樣的說法根本是為自己盤算。

柯建銘說，《地制法》關於升格直轄市的規定提到「政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區」。從清朝、日本時代一直到國民黨來台，新竹縣市一向是劃為同一行政區，直到1982年才縣市分家，林為洲宣稱也要將苗栗縣納入合併的說法，並不合理。

柯建銘表示，林為洲認為縣市合併升格是為選舉考量，但過去桃園縣長吳志揚也主張升格直轄市。若照此邏輯，吳也不能參選第一屆桃園市長選舉，但吳志揚還是參選了，只不過敗給現任桃園市長鄭文燦。

柯建銘指出，如果林智堅不能選，那楊文科是不是也不能選？林為洲這樣的說法，是不是為了要自己選？林現在又說竹竹苗合併，又要等2026年才上路，這完全是政治打算。

柯建銘說，民進黨上次在新竹縣執政已經是林光華縣長的時代，距今已20多年。新竹縣市若合併，藍綠結構約為6比4，對國民黨相當有利，對民進黨反而是極大挑戰。

柯建銘表示，在對藍營相對有利的情況下，林為洲還想把藍營長期執政的苗栗納進來，林不知是對選舉沒有信心還是未戰先敗，才會有這種充滿算計且「失敗主義」的心態。