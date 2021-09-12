2021年中華職棒下半季5場例行賽是將於本月14至19日移師花蓮，花蓮縣政府每場將送出375張球票，照顧縣內球迷。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

2021年中華職棒下半季5場例行賽是將於本月14至19日移師花蓮，花蓮縣政府每場將送出375張球票，照顧縣內球迷，教育處也把握機會，特邀職棒球星擔任棒球教練，連續2日開設棒球教室，傳授小棒球員們精湛球技，另捐贈練習球、練習衣等物給縣內22間學校棒球隊，讓野球魂在孩童心中持續萌芽。

中華職棒上半季因疫情停賽、閉門復賽，到開放有限球迷入場觀賽，一波三折，甚至首次延長球季到上月中旬才結束所有賽程，下半季比賽隨即於同月24日展開，其中5場例行賽本月14至19日也將移師花蓮德興棒球場舉行，並由統一7-ELEVEn獅擔任主場球隊。

縣府教育處把握機會，與主場球隊統一獅職棒選手合作，15、16日將於德興棒球場舉辦棒球教室，讓熱愛打棒球的孩子能與心中的職棒球星互動，統一獅隊也特別準備隊上的練習球、練習衣等，將贈送縣內三級少棒、青少棒及青棒等22間學校棒球隊，盼藉此給予學童一個追求夢想的目標。

移師花蓮的5場例行賽事中，統一獅隊將與富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟、味全龍對戰，是中職聯盟5支球隊首次同聚花蓮，勢必吸引不少球迷到現場觀戰，不過疫情影響，可入場觀賽人數大幅減少，縣府為照顧本縣球迷，除邀請弱勢團體及學校基層棒球隊到場看球外，也將進行「球票兌換」活動。

縣府表示，14至19日賽事前一天早上9點到當日下午2點，可至「2021中華職棒在花蓮索票網站」進行索票活動，每場前375位，每人可獲兌換序號1組，比賽當天即可憑序號及身分證明文件確認身份後換當日球票1張，未領取得剩餘票，將於統計後開放現場民眾領取。

縣府提醒，進場觀賽時，須先量測體溫，並對號入座，球場區域全面禁止飲食，除服藥、補充水份等必要行為，請進場球迷朋友務必遵守。