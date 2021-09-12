【愛傳媒程富陽專欄】9月11日是美國「911事件」20週年紀念日。據悉，一份駭人聽聞的秘密文件，卻於日前傳出，由正處於因撤兵阿富汗而陷於信任危機的現任美國總統拜登所下令公佈。這份當年於「911事件」後，親由FBI領銜對該事件的調查報告，竟發現一連串的重大巧合。

據該調查指出，「911事件」被攻擊的世貿大樓原是公營；在事件前，美國政商界正推動民營化勸說，而這團體主席是猶太人。官方隨後交給紐約海港局進行民營化，而海港局主事者，也是猶太人；且911案發前兩個月，獲得申請承租世貿中心經營建築營造者，也恰巧是一位美裔的猶太富商，而在他取得營造權後，竟「未卜先知」似的，立即與美國保險公司簽下一份契約，這契約條款還特別註明，若大樓遭到人為破壞、恐怖攻擊，應賠承租人45億美元，承租人並可在事後，取得大樓重建營造權。

這份由FBI主導的調查中，更發現911之前，蓋達組織分三路由海外不同機場登機，而這19名恐怖份子所攜帶的刀、槍、手提箱炸彈，之所以能在機場通過層層關卡的安檢，係因這三家機場安檢都由一家以色列安保公司承包，而這安檢公司的創辦人，竟也是以色列情報部門摩薩德的創辦人。

更驚人的是，在這件美國有史以來最大恐攻事件所肇生死亡的近3千人中，竟沒有一人是以裔的美國人；事實上，當時在該大樓工作有近4千的美裔以色列人，但都在事發之前接到一份簡訊後，就紛紛迅速離開該世貿大樓，而逃過這件恐攻的致命一擊。

好了，感覺事件的真相，似乎隱約浮現；雖說這齣恐攻事件，應該並非由以色列在背後主導策劃、執行；但如這份調查報告屬實，則這件恐攻事件，顯然以色列的情報部門摩薩德，早就獲得可靠情資消息，並知曉它必然發生的高機率，且還暗中協助它成為一樁成功的恐攻事實。

而以色列不僅沒有將這項探悉的機密資訊交給美國當局，卻反而成為其事先佈局原址改建商機，及做好安全撤離美裔以色列人的一切準備。

這份機密報告太驚人了，以致當年遭逢此事件的小布希及後來接任的歐巴馬兩任美國總統，都認為資料過於敏感，而不敢公布；但今天的拜登總統卻公布了，這當然跟他正陷於阿富汗撤兵而遭致國內各界交相指責的壓力有關。

事實上，近年來美國無論公務政界或民間學界，都正累積與意識一種共識的論述；那就是今日美國會遭遇到中國這麽強硬對手的挑戰，皆肇因於20年前美國遭受這件恐攻事件，必需拉攏中國一起推動美國的全球「反恐戰略」，而忽略了加強力度去防範當年已日漸崛起的中國所導致；如今，只能落得苦嚐當初「嫦娥應悔偷靈藥」的悔恨，與面對今日「碧海青天夜夜心」那份膽顫與心驚的無奈下場，可說正應驗中國那句：「天作孽猶可活，自作孽不可活。」的古老諺語了。

也許，在「911事件」20週年的紀念日，美國唯一可以告慰的是，在這場耗費美國近兩兆美元，犧牲了2千多名美國大兵性命的美軍，終於可以從阿富汗的戰場重返美國，快樂的過今年的耶誕節了；但因美國所掀起的這場逾20年的「反恐戰爭」，顯然還「餘音猶存」，並未完全落幕。

2014年在伊拉克建國而後被美國揮軍所滅的IS國，是否會死灰復燃？「美中博弈」是否會因美國的兵力轉移，而邁向更驚心動魄的情境？以色列涉入「911事件」的真相，是否會引起美國對中東安全觀點的驟變？臺灣是否會跌入因「美中博弈」，而陷入肇發衝突的萬丈深淵變局？這些，恐怕才是在「911事件」20週年紀念日，我們大家所應思慮的問題；而不是專注於因慶祝阿富汗陣前歸來美國大兵，而正準備著端上餐桌那隻嗷嗷待殺的「火雞」！

作者為退役上校

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