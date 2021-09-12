指揮中心今（12）日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入，但因璨樹颱風來襲，北北基等多個縣市停班課，指揮中心今暫停召開記者會。不過，根據指揮中心公布的資料顯示，本土病例中有一例關聯不明，對此網友直呼「太可怕了！」並怒批，「這麼嚴重的疫情爆發，居然因為颱風不開記者會？」

指揮中心資料顯示，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年9月7日至9月9日，個案分布為台北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

今日新增3例本土個案，其中1例關聯不明。（圖／衛福部提供）

對此，一名PTT網友直呼，「Ｘ的，這麼嚴重的疫情爆發，居然因為颱風不開記者會？現在是颱風天就不會感染嗎？」希望今天下午新北市長侯友宜跟台北市長柯文哲都能開記者會解釋疫情；至於桃園市長鄭文燦不知道會不會開記者會，「桃園風雨應該還好吧？」

不過，對於指揮中心因颱風停班課不召開記者會一事，有其他網友表示，「你可以先從颱風天別放颱風假出門上班做起」；原PO回覆，「所以病毒也放颱風假？」另有人說「不會去桃園開記者會嗎，桃園又沒休颱風假」。至於疫情，網友表示「只怕關聯不明的」的，好奇到底哪一例是「不明」個案、分布在哪個縣市？也質疑「這個（確診）數字？未來會校正回歸嗎？」

此外，另一名PTT網友則發文說，+3例到底有什麼大驚小怪，「怕死怕成這樣，正常生活都不用過了喔？」颱風天不開記者會也要被說成這樣，「現在每天加個位數我覺得中央地方不用每天開記者會了，浪費時間，有疫苗飛進來的時候再開就好」。

指揮中心因颱風停班課暫停召開記者會，網友有不同看法。（圖／摘自PTT）