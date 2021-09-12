疫情期間，環保及經濟不能停，南投縣埔里鎮公所指出，今年受本土疫情爆發，除了店家生意大受影響，另外民眾的資源回收配合動力也下降，公所計畫推動「環保資源回收2.0」，擬發行10萬張「10元環保兌換券」，除鼓勵民眾做環保，並活絡地方商家經濟，最快10月上路。

埔里鎮公所指出，每年舉行資源回收兌換活動，民眾將家中的資源回收物繳交，就能兌換像是，清潔用品、環保筷或是文具等小禮物，主要鼓勵大家響應環保、做資源回收，不過疫情期間，發現民眾的繳交資源回收物的行動力下降，於是研擬採兌換券形式，刺激做環保。

埔里鎮公所表示，這次規劃發行「10元環保兌換券」，民眾配合資源回收就可以領取，可在鎮內的環保特約店家使用，兌換券視同現金，預計發出10萬張，近期將辦理招商及研擬辦法，最快10月上路。

埔里鎮長廖志城說，研擬發行10萬張，面額10元的「環保兌換券」，原先採隨垃圾車發送，但考慮上班族時段，垃圾車停收效率不方便兌換，另討論以5個固定垃圾收運點，相關兌換辦法仍在研擬中，15日下午3時將於公所禮堂舉行招商說明會，將邀集鎮內小吃、飲料、餐廳等業者，都可以報名成為特約店家。