近日一名正妹因高顏值外貌和姣好身材，登上PTT表特版，引起網友熱議，而她其實來自香港，畢業英國皇家音樂學院，是專業的女高音，也是音樂老師，擁有超兇好身材的她，私服穿搭婀娜多姿，讓鄉民都忍不住直呼「極品」。

有網友在表特版以「兇 女高音」為題發文，曬出多張正妹美照，可以看見她在氣質的外表下，擁有凹凸有致好身材，不僅擁有超兇上圍和水蛇腰，隱約還可見腹肌，一雙纖長美腿更是吸睛，讓網友都忍不住大讚「想跟她飆高音」、「不科學身材，腰也太細了吧」、「有腿有胸又有腹肌太香了吧」。

海兒不科學身材太兇猛。(圖／翻攝自海兒IG)

海兒私照火辣。(圖／翻攝自IG)

其實，這名正妹來自香港，名叫「陳海兒」，從她的IG自介可看出她是一名音樂家，主攻女高音，而她的個人網頁上也介紹，她是倫敦皇家音樂學院碩士畢業，並擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。

13歲就考了皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試，並獲得優異（Distinction）成績，14歲於第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並多次在校際比賽奪冠，還得到不少獎學金，可說是在校成績優異。日前她也強調將努力以藝術為自己的終身事業，在音樂事業上繼續努力