美國63歲流行樂始祖天后瑪丹娜（Madonna），即使已年過半百，依然能在舞台上熱歌勁舞，無論是台上還是私底下的造型總是性感火辣。近日，她在個人IG上曬出一系列上空床照，不吝嗇的秀出凹凸有致的火辣身材，讓網友們看傻了眼。

瑪丹娜出道超過30年，一直都是嗆辣的行事作風與誇張又前衛的造型而聞名，近日她又在個人IG上，曬出一系列造型穿搭自拍照，疑似為接下來的演出做準備，但超火辣的尺度還是讓網友看得瞠目結舌。

只見瑪丹娜先是穿著一件深V碎鑽洋裝，用雙手捧著傲人的雙峰；下一張則是脫掉外衣，下半身只穿著一件黑色蕾絲丁字褲，搭配黑色透膚網襪，同樣以單手捧住雙球，傲人的上圍曲線一覽無遺；最後她甚至PO出丁字褲近照，以及躺在床上用X貼圖遮住兩點的大尺度辣照，性感指數破表吸引超過68萬人按讚。

事實上，瑪丹娜近幾年因人紅是非多，負面新聞不間斷，除了今年3月被一名模特兒爆料自己的火辣身材遭到瑪丹娜移花接木，近期她所PO出的照片更被網友諷刺「修成外星人」，不僅臉部原有的細紋全不見，下巴還被修成錐子臉，相當不自然。

而這次瑪丹娜又PO出超脫序的大尺度床照，也引來不少酸民留言「阿嬤別再露了」、「可以停止PO這些奇怪的照片嗎？」、「她的眼睛怎麼怪怪的」；但大部分的粉絲還是表示支持，紛紛留言「太辣了，女神果然不會老」、「永遠的性感女神」、「女王就該這麼辣」。