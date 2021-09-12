網紅「FBI帥哥」鄧佳華最近因求職日月光和某電子廠碰壁，瞬間成為話題人物，昨（11日）加入連千毅團隊，除了在直播中跟全台最辣日文老師「長瀨昆妮」玩遊戲，還自爆新的愛慕對象是啦啦隊女神「琳妲」林羿禎，希望老闆能幫忙牽線一起直播。

鄧佳華被連千毅挖角來上班，11日首度現身直播中叫賣，有了「海王子」的新稱號。直播一開始就玩「比賽誰不笑」遊戲，連千毅先跟鄧佳華對決，想不到被對方獻吻攻勢逗笑，二度挑戰失敗；接著換最辣日文老師「長瀨昆妮」上場，鄧佳華整張嘴含住手中的玉米，滑稽的動作讓長瀨昆妮忍不住噴笑，第二回合鄧佳華直接向女方臉上吹一口氣，長瀨昆妮再度被秒殺，嬌嗔：「你不可以吹氣啦！」另一名男同事壓軸上場，一樣被鄧佳華輕鬆KO，因為連續打敗3位對手，鄧佳華得到一根玉米和1000元發財金的獎勵。

連千毅好奇地問鄧佳華，最想找哪一位PK？鄧佳華想了一下，點名見過一次的中華職棒樂天桃猿啦啦隊、網紅反骨男孩成員「琳妲」林羿禎，講完還馬上臉紅，顯然愛慕對象已不是朝思暮想的香草姐姐「宜軒」，連千毅追問「你有喜歡她嗎？」、「贏了需要什麼獎勵嗎？」鄧佳華毫不猶豫地回：「愛的擁抱。」

聽完鄧佳華的心願，連千毅立刻答應協助牽線，「你的這個願望很小，哥可以幫你完成」，並問鄧佳華還想跟琳妲說什麼？鄧佳華害羞地說：「希望可以妳一口、我一口的吃玉米。」