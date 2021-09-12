曾莞婷為手搖飲店開幕剪綵。（AirKiss飛吻茶飲提供）

曾莞婷颱風天出席手搖飲店開幕剪綵。（AirKiss飛吻茶飲提供）

曾莞婷誓言成為手搖飲店連鎖女王。（AirKiss飛吻茶飲提供）

曾莞婷12日宣布手搖飲店「AirKiss飛吻茶飲」插旗台北通化街頭，目標三年內展店超過百家，誓言成為手搖飲連鎖店女王！她今一改以往剪綵高貴典雅風格打扮，在「璨樹」颱風襲台的風雨中，化身超辣網美出席開幕活動！她自認有「颱風」體質，除副業開張，人流金流如颱風般席捲而來，自嘲每次只要剪綵都剛好遇到颱風，這次又遇上「璨樹」攪局，從開幕前幾天就在關注氣象預報並鎖定疫情動態。

她首間店選在新竹開張，今正式宣佈進軍台北，該店原先預計在兩個月前開幕，當正準備大張旗鼓進行加盟展店時，卻遇上疫情最嚴峻時刻，她為了體恤加盟者，主動無條件解約累積超過4千萬的加盟金，因了解疫情下經營的辛苦，不願加盟者承擔風險，忍痛咬牙結束合約，工作人員形容她：「人美心美的真女神！」

曾莞婷手搖飲店「AirKiss飛吻茶飲」首創獨門燕窩飲品，招牌「黃金冰糖燕窩」雖要價260元，但仍每天賣到缺貨，該店因應疫情，選擇低調開幕，更為了避免群聚，特意不對外公告，沒想到曾莞婷好友聽到她手搖飲店開幕消息，紛紛自行來祝賀，好友李唯楓更驚喜現身，直喊很喜歡喝「AirKiss飛吻茶飲」的飲品。

曾莞婷表示，開店前輔導、教育訓練都有專責人員負責，原物料配送也有配合的物流，對於連鎖加盟步步為營謹慎行事，希望找的不是「加盟主」而是「夥伴」，共享、共榮、共同一同打造手搖飲市場。她也特別針對疫情推出加盟優惠方案，希望大家一起努力，撐過這辛苦的時刻。