中度颱風璨樹來襲，新北市長侯友宜今（12日）下午主持疫情說明會說，現在新北市午後風大雨大，這是兩年多來第一個侵襲新北市的颱風，更要嚴陣以待，呼籲市民做好四項原則，在家防颱。

侯友宜表示，尤其山區、郊區地方強陣風達到12至13級，雨量也有可能達到450至600毫米，這是兩年多來第一個侵襲新北市的颱風，更要嚴陣以待。

侯友宜呼籲，市民即刻起至明天清晨不要出門、登山、觀浪；做好防颱準備；有事撥打119、110；防災訊息要查詢E點通；在家防颱一起面對，與市民全力防颱也防疫。