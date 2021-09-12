李心潔（左）與柯震東在《鱷魚》中上演姊弟戀。（台北双喜電影提供）

柯震東（右）與李康生在《鱷魚》中有精彩演出。（台北双喜電影提供）

國片《鱷魚》由陳大璞執導，金馬新人柯震東、金馬影后李心潔、金馬影帝李康生主演，電影正式預告及海報重磅登場，預告中可見柯震東與李心潔不打不相識，過程逗趣橫生，柯震東「打斷手骨顛倒勇」，上了石膏繼續拼，「傻萌」感不但讓李心潔笑不可支，被保護的感覺也打動李心潔，兩人在互相照顧下萌芽情愫，卻也因為「選擇」遇上更多危機。《鱷魚》入選今年台北電影節公布加碼的「神秘場」，即將於10月5日晚間世界首映，讓演員們都超期待，希望能儘早一睹為快！

柯震東在《鱷魚》裡和李心潔兩人因誤會相識，「傻萌小助理」和「厭世釘子戶」的趣味對比讓人會心一笑，在一次李心潔遇惡煞找碴的事件中，柯震東挺身而出，沒想到「英雄成狗熊」，慘被打斷手骨，伴隨救護車鳴笛聲的陣陣哀嚎，柯震東雙手齊上石膏的造型，讓他吃足苦頭，直言：「好不習慣，石膏實在是不輕呀！」，不過卻因此得到李心潔無微不至的照顧，以表「感恩」之情，更在朝夕相處的過程中，催化兩人的感情升溫。

除了上石膏讓柯震東印象深刻外，爭奪水桶的拍攝過程也讓柯震東嚇到「傻眼」，原來開始拍攝時，原本說好要一起被水桶淋濕的兩人，因為施力不平均，導致整盆水桶全都灑在李心潔身上，李心潔還被水桶壓倒在地，一身乾爽的柯震東尷尬說：「我心裡真的傻了，但導演沒有喊卡，只好硬著頭皮演下去」，幸好李心潔順著情緒捶打柯震東，直到導演喊卡後，嚇壞的柯震東趕緊扶起李心潔並趕緊道歉，結果導演非常喜歡這個意外的趣味，拍攝一次就通過，也讓柯震東幸運的全身而退。

導演陳大璞表示，在撰寫《鱷魚》時，他刻意將故事角色放在不合適的環境，更能做出強烈對比：「好比黑道大哥變成道貌岸然的議員主任，少年犯為了生存當了議員助理，遇上因土地炒作而被迫徵收農地的受害者陳小姐，兩個在社會上相對弱勢的人，在初相識的互看不順眼，到面對外來勢力後攜手尋求解決方法，才發現愛情在相處過程中不知不覺的發生。」這種為對方所在乎的事物而反抗，並為此奮力一搏，這或許就是所謂的「鱷魚」精神，鎖定目標後就緊咬不放。

除了公布《鱷魚》主預告及海報之外，台北電影節在線上選片指南也發布了好消息，《鱷魚》成為今年北影加碼的「神祕場」，將於10月5日晚上7點於京站威秀「世界首映」，早鳥票將於9月13日中午12點開賣，屆時片中主要演員們也將出席首映會，希望可以跟眾演員及影迷們一同觀影的柯震東，得知消息後直說：「太期待了！」