桃園公布確診者關係圖。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

新北幼兒園群聚案燒進桃園，桃園12日新增1本土確診案例，是新北幼兒園確診家長的男同事（案16197），市長鄭文燦也宣布其同住妻子（案16199）也確診，將列入13日個案，2子女目前採檢陰性，因是Delta病毒，目前會持續追蹤該家人和職場，全力防堵。

鄭文燦說，桃園12日新增1例本土個案，為居住在大溪的50多歲男性（案16197），因和新北幼兒園幼童的確診媽媽（案16152）同職場，被居家隔離，第一次快篩、PCR都陰性，但在居家隔離期間，衛生局安排採檢確診、Ct值19。

鄭文燦說，因是Delta病毒，市府以更高標準、更快速度針對接觸者匡列疫調，其中同住的2子女陰性，但妻子已染疫（案16199），將列入13日公布的個案，目前也針對她的職場匡列採檢，全力防堵。

鄭文燦也提到男同事是在居隔期間確診，仍要做好相關調查工作，像是其足跡，包括曾在桃園某診所看診，因看診沒有其他病人，目前診所8位醫護跟員工都已匡列居家隔離採檢中，另外男同事6至8日早上7點至8點搭乘712公車往新北、晚間6點至7點半搭乘710或712公車往桃園，呼籲足跡重疊者25日前做好自我健康監測。

鄭文燦強調，防堵Delta病毒需要跨縣市合作、分享防疫資訊，像是新北幼兒園群聚案27位確診的幼兒和家人，衍生37位接觸者居住地在桃園，市府也密切追蹤居隔者足跡、高標準處理，就像長榮機師2＋1確診事件，採檢5000人，其中500多人入住集中檢疫所，收到警示簡訊者也有超過3000人採檢，目前都陰性。

鄭文燦說，防堵Delta務必要建立多層次、跨區域聯防工作，最快速度匡列追蹤，希望多次採檢、擴大匡列、確實疫調，唯有跨縣市合作才能確實防範疫情、建立社區安全防線，市府會持續追蹤確診者職場和家人，截斷傳染途徑，「即時疫調、擴大匡列、二次採檢！」