71歲王姓老農右肘腫脹疼痛到中正脊椎骨科醫院看診，經院長吳明峰診斷為「人工關節鬆脫」導致，領了止痛藥先行返家休養，2天疼痛未緩，到台南成大醫院檢查才發現右肘已受細菌感染，緊急住院抽吸膿瘍後才順利出院。王男事後怒告中正骨科求償30萬元，一審認定院方延誤治療、判賠8萬元。二審高雄地院認為，院方診治符合骨科醫療常規，逆轉判院方免賠，全案定讞。

王男2017年4月因右手肘腫脹疼痛，到中正醫院掛院長吳男的門診，經X光及病理檢查，吳男判斷王男右手肘腫脹是因為「右肘人工關節置換術後併鬆脫」所導致，於是開了胃藥及止痛藥後，便囑咐王男回家先行觀察，2周後回診。但吳男也建議王男回到原手術醫院看診，必要時可能得移除其人工肘關節、再次手術治療。

王男返家後，經過2天右手肘仍腫脹疼痛，改到成大醫院檢查。成大醫院發現王男右手肘軟組織已受細菌感染且有膿瘍，立刻安排他住院並進行膿瘍抽吸術，後續還進行關節液抽吸術，多次治療後才順利出院。

王男認為吳男當天掛號病患太多，看診疑似精神不濟，看診也只花了10分鐘，沒有替他做抽血或超音波檢查，害他病情惡化，求償醫療、看護、不能工作、精神撫慰金一共30萬餘元。

吳男表示，當天問診得知王男曾於其他醫院進行兩次右側肘人工關節置換手術，理學檢查外觀也無發紅或膿液流出，也可正常活動。經X光檢查發現他的人工關節已鬆脫，建議回到原手術醫院處理才能解決問題，衛教後開立藥物囑咐返家觀察，看診過程符合醫療常規。

一審法官認為，王男看診2天後病情隨即惡化，顯為吳男看診疏於診療導致，判吳男應賠償8萬元。該案上訴至二審，高雄地院特地將相關資料特地送交衛福部醫事審議委員會鑑定，結果顯示，超音波非診斷軟組織膿瘍必要工具，王男為類風濕關節炎患者，長期服用類固醇藥物，就算抽血也不見得能查出身體有膿瘍，認定吳男診斷及處置符合骨科診療的醫療常規，法官最後判吳男逆轉勝訴無責，免賠定讞。