新北市接種疫苗死亡案例，12日再添1人，新北市通報累積統計共145例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，土城區通報63歲男性，身患多重慢性病，8月11日接種莫德納，8月12日至9月7日作息正常，9月8日通報死亡。

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