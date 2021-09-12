女子上網控訴，因為空地停車糾紛，與鄰居阿婆爆發衝突。（截自臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》）

一名女網友上網控訴，自家附近路邊空地屬於水利署所有，但被鄰居阿婆長期占用，某次她將車停在該空地上，竟遭阿婆要求將車開走，兩人口角爭執之下，爆發拉扯，女網友一陣淒厲尖叫之後，手機畫面拍下阿婆手中拿著「一整把」頭髮，事後女網友也到醫院驗傷，並到派出所提告。

該名女網友9日在臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》發文表示，她的住家附近一處水溝上方空地遭1名阿婆長期用盆栽佔住，阿婆更長期將該地視為私人地使用，這次她將車停在該空地上，早上出門阿婆向她表示「「小姐，現在你車很好停，停的很爽厚，這裡我花錢整理的餒」、「妳現在停車的地方是我花錢整理的，我們要把車移過來停，你不能停這裡。」，但原PO表示該地為水利署土地，非私人土地，大家都可停，雙方因此爆發衝突。

原PO說2人開始爭吵後，阿婆發現她正在用手機錄影，也拿出手機拍照，並不斷叫囂要她脫下口罩，甚至出手拉扯她的頭髮，影片中原PO發出淒厲尖叫，她事後PO出照片，只見阿婆手中真的握著一整束頭髮，地上也有多處髮絲；最後阿婆控訴她搶奪手機，她也反控對方拿走車鑰匙，她PO控訴「佔用水利署用地還打人，這些倚老賣老的人到底有完沒完，佔用久了就當自己私人土地了嗎？」

原PO並貼出水利署張貼違建需拆除公告，以及報案單，表示已將所有影片檔已提供給警方。

眾網友看完也相當傻眼，紛紛回應：「支持提告」、「好恐怖的阿婆」、「一撮頭髮耶，你頭皮有沒有流血啊？」、「超多人都這樣，停久了就以為是自己，我以前就遇過這種人我就直接去申請畫紅線，不給我停那就大家都不要停」、「叫他把地契拿出來看」。