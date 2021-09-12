朱立倫祝福新人百年好合。（鄧博仁攝）

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）12日與前新北市長朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）低調在台北某飯店舉行婚禮，吳宗憲一身黑色西裝與穿著黃色薄紗禮服的大女兒吳姍儒（Sandy）到外頭媒體區向大家致意，笑喊新人低調不適應鏡頭，所以派他們2位藝能界代表出來，稍早穿著灰色西裝的鹿希派和三女兒吳奕佳也低調入場，朱立倫則一身灰色西裝來參加婚禮。

朱立倫受訪時說：「我等下給新人最大的祝福就是能夠百年好合，走過不管任何人生的旅程，不論什麼天氣都能相愛相守，風風雨雨都能過去。」並透露今天沒有主桌，為符合防疫規定，分2大廳辦，吃飯宴客之後再說，至於包了多少紅包，他僅回「一定是個吉祥數字」。而這場婚宴因疫情延期數次，朱立倫表示新人的心情比較複雜，繼緊張也很開心終於能順利舉行。最後被問「是否雙喜臨門」？朱立倫也揮手笑答「這個舅舅不能透露」，回答耐人尋味。