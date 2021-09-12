北北基宣布今颱風假，但今上午北部風雨沒有預期大，是否因今是周日做出放假決策相對容易，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，要不要停班課有判斷標準，新北市今天中午以後，風量與雨量都達到停班課標準，所以昨晚北北基做出停班課決定，因為這是2年多來第一個颱風侵襲，我們必須要全力以赴 讓大家更能夠全力迎戰防颱。

另對於不少外送員今仍冒雨送餐，侯友宜說，在風雨交加的時刻，呼籲外送平台跟所有作業夥伴應該要停止外送，一切以安全為主，先把自己安全顧好才能照顧別人，希望停班課時就能不要再外送了