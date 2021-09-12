1名網友日前在民生東路圓環處發現1名母親帶著2名年幼女兒騎著腳踏車四處遊蕩，該母親甚至會到餐館附近的垃圾桶內找吃剩的便當吃剩菜，引起不少關注；貼文曝光後，當地民生社區的住戶紛紛刷一排提供待用餐的店家，也有人表示願意出錢幫忙，希望有目擊者能幫忙詢問身分與聯繫方式。

該名網友在臉書社團「民生社區大小事」發文表示，他昨（11日）在民生東路圓環處看到1名婦女騎著Ubike還帶著2名年幼女兒，婦女將腳踏車停在一處餐廳門口後，將2名女兒放在腳踏車旁，就獨自走到一旁的垃圾桶找裏頭吃剩的便當，並吃著便當裡的剩菜。

1名網友日前在民生東路圓環處發現1名母親帶著2名年幼女兒騎著腳踏車四處遊蕩，該母親甚至會到餐館附近的垃圾桶內找吃剩的便當吃剩菜。（翻攝自臉書社團「民生社區大小事」）

該名網友說看到該婦人撿拾廚餘的畫面大感心酸，但他當時距離母女3人有點距離，因此沒有辦法即時幫助，而她們隨即就快步離開，他也不知如何幫忙，消息曝光引起當地民眾紛紛留下善心回覆，分享有提供待用餐的店家。

大批網友們開始刷一排的待用餐店家，「我有一些麵條如果還有遇到歡迎與我聯繫我也想盡一份心力」、「我們早餐店願意每天提供免費早餐給需要的家庭」、「我也想幫忙。如果有人再遇到麻煩問一下聯繫地址電話，以便協助」、「里長辦公室有免費的饅頭可以拿」。